Доктор Ноэль Янг назвал 8 вещей, которые ускоряют старение
Доктор Ноэль Янг, сотрудник по клиническим инновациям в компании по тестированию крови на дому Thriva говорит, что выглядеть моложе или старше своего биологического возраста можно не только из-за генетики.
Он отмечет, что алкоголь ускоряет старение, поскольку повреждает ДНК. При частом употреблении спиртного возрастает риск болезни Альцгеймера и других патологий.
Сильно старит кожу солнечное излучение. 80% признаков старения на лице связано именно с действием этого фактора.
Малоподвижный образ жизни приводит к потере примерно 1% мышечной массы в год, начиная с 35 лет. Это повышает риск остеопороза и травм.
Курение влияет на выработку коллагена – белка, который обеспечивает здоровье и эластичность кожи. С возрастом его и так вырабатывается все меньше.
Еще один фактор ускоренного старения – неправильное питание, отсутствие в рационе овощей, бобов, злаков и фруктов, богатых питательными веществами.
Длительный стресс ускоряет старение организма, поэтому доктор рекомендует освоить релаксирующие техники.
Организм быстрее стареет при недостатке витамина D. Особенно важно обеспечивать его достаточное поступление осенью и зимой.
Недостаток сна повышает вероятность нездорового поведения и неправильного питания, что в итоге сказывается на темпах старения.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Польша требует от Германии репатриации в 1,3 трлн долларов за потери во Второй мировой войне
Лидер польской партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что Польша оценивает свои потери во время Второй мировой войны, причиненные Германией, в 6,2 трлн злотых (1,32 трлн долларов).Подробнее...
-
США и союзники приближаются к установлению потолка цен на российскую нефть
США и их союзники по G7 планируют встретиться в пятницу, чтобы обсудить ограничение цены на российскую нефть, шаг, который может сократить доходы, поступающие в казну Москвы, но рискует привести к резкому росту цен на нефть.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
Британский бомбардировщик, сбитый во время Второй мировой войны, будет извлечен из голландского озера
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
Германия переходит на новую систему энергосбережения
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину