Доктор Ноэль Янг назвал 8 вещей, которые ускоряют старение

Доктор Ноэль Янг, сотрудник по клиническим инновациям в компании по тестированию крови на дому Thriva говорит, что выглядеть моложе или старше своего биологического возраста можно не только из-за генетики.

Он отмечет, что алкоголь ускоряет старение, поскольку повреждает ДНК. При частом употреблении спиртного возрастает риск болезни Альцгеймера и других патологий.

Сильно старит кожу солнечное излучение. 80% признаков старения на лице связано именно с действием этого фактора.

Малоподвижный образ жизни приводит к потере примерно 1% мышечной массы в год, начиная с 35 лет. Это повышает риск остеопороза и травм.

Курение влияет на выработку коллагена – белка, который обеспечивает здоровье и эластичность кожи. С возрастом его и так вырабатывается все меньше.

Еще один фактор ускоренного старения – неправильное питание, отсутствие в рационе овощей, бобов, злаков и фруктов, богатых питательными веществами.

Длительный стресс ускоряет старение организма, поэтому доктор рекомендует освоить релаксирующие техники.

Организм быстрее стареет при недостатке витамина D. Особенно важно обеспечивать его достаточное поступление осенью и зимой.

Недостаток сна повышает вероятность нездорового поведения и неправильного питания, что в итоге сказывается на темпах старения.