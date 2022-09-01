США и союзники приближаются к установлению потолка цен на российскую нефть

США и их союзники по G7 планируют встретиться в пятницу, чтобы обсудить ограничение цены на российскую нефть, шаг, который может сократить доходы, поступающие в казну Москвы, но рискует привести к резкому росту цен на нефть.

Ожидается, что министры финансов стран одобрят план ограничения цен, возглавляемый США, и одобрят детали на виртуальной встрече.

В последние месяцы официальные лица США настаивали на том, чтобы союзники по G7 — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания — приняли ограничение цен.

Ожидается, что это нанесет ущерб доходам России и снизит глобальную инфляцию, мировые цены на энергоносители.

Однако некоторые аналитики предупредили, что этот план может побудить Россию в ответ сократить добычу нефти, что может привести к резкому росту цен на нее.

По данным Международного энергетического агентства за август, экспорт российской нефти за первые семь месяцев 2022 года составил в среднем 7,75 млн баррелей в день. Это выше среднего показателя в 7,5 миллиона человек, наблюдаемого в 2021 году в целом.

Идея плана ограничения цен заключается в том, что страны G7 не позволят нефтепереработчикам, трейдерам и финансистам продавать российскую сырую нефть, если она не будет продаваться по цене ниже установленной. Точный уровень цен, вероятно, будет обсуждаться в пятницу.

Аналитики задаются вопросом, будут ли Китай и Индия соблюдать какой-либо план США, учитывая их готовность продолжать покупать российскую нефть.