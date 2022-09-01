Польша требует от Германии репатриации в 1,3 трлн долларов за потери во Второй мировой войне

Лидер польской партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что Польша оценивает свои потери во время Второй мировой войны, причиненные Германией, в 6,2 трлн злотых (1,32 трлн долларов).

Он сказал, что Варшава официально потребует возмещения ущерба. Германия ранее заявляла, что все финансовые претензии, связанные со Второй мировой войной, были урегулированы.

Новые данные, озвученные Польшей, превышают оценку в 850 млрд долларов, сделанную депутатом от правящей партии в 2019 году.

Партия «Право и справедливость» (ПиС) неоднократно призывала к компенсации с момента прихода к власти в 2015 году, но Польша официально не требовала возмещения ущерба.

Качиньский сказал, что сумма, которая была представлена, была принята самым ограниченным, консервативным методом, ее можно было бы увеличить.

Воинственная позиция по отношению к Германии, которую ПиС часто использует для мобилизации своих сторонников, обострила отношения с Берлином.

Около шести миллионов поляков, в том числе три миллиона польских евреев, были убиты во время войны, а Варшава была стерта с лица земли после восстания 1944 года, в ходе которого погибло около 200 000 мирных жителей.

В 1953 году тогдашние коммунистические правители Польши отказались от всех претензий на военные репарации под давлением Советского Союза.