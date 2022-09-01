После ареста Чикатило его семье жилось очень непросто

Андрей Чикатило – преступник, имя которого было известно всем жителям Советского Союза. Но у него была семья, которой пришлось непросто после его ареста.

У Чикатило была жена и двое детей. С будущей супругой он сошелся очень быстро. Затем у них родилась дочь Людмила, чуть позже – сын Юрий.

Дочь Чикатило достаточно рано стала жить своей жизнью и уехала в Харьков. Там она дважды была замужем и воспитывала дочь.

После ареста главы семьи началась травля, тем более, что жили они в небольшом городе, где все всех знают, а новости разлетаются быстро. Им поджигали дверь, доставляли другие неудобства. В итоге милиция посоветовала им переехать в другое место и сменить фамилию.

Жена Чикатило вернула себе девичью фамилию Одначева, ее же дала и сыну. Они уехали к старшей дочери в Харьков.

Супруга маньяка лишь один раз дала интервью. В телепередаче она заявила, что ничего не знала о преступлениях мужа. Женщина умерла в 2000-х годах.

Людмила, дочь Чикатило, никогда не беседовала с журналистами. О том, как сложилась ее жизнь, мало что известно.

У сына Юрия проблемы с законом были еще до ареста отца. Из Харькова он вернулся в Ростов, там занимался рэкетом, неоднократно попадал в тюрьму и провел там в общей сложности 12 лет.

В 1990-х Юрий женился, взяв фамилию супруги. У него родился сын Андрей. Любые обвинения в адрес отца Юрий отвергает. Сейчас он развелся и живет в гражданском браке с женщиной, которая родила ему двоих детей.