Согласно данным Института международных финансов, поставки российской нефти в этом месяце достигли самого высокого уровня за всю историю

Это является явным признаком того, что экспорт энергоносителей из страны держится намного лучше, чем ожидалось.

Институт также обнаружил, что танкеры, принадлежащие грекам, играли самую большую роль в том, чтобы помочь российской нефти попасть на международные рынки.

В рамках расследования обнаружились подставные компании, владеющие судами. Главный экономист IIF Робин Брукс сообщил, что грузоподъемность нефтяных танкеров, отправляющихся из российских портов — показатель экспорта — в августе составила чуть менее 160 млн баррелей.

Это больше, чем в августе любого другого предшествующего года. По данным IIF, августовский показатель был ниже примерно 180 миллионов баррелей, экспортированных в мае, но является необычно высоким для месяца.

Данные МЭА за этот месяц показали, что экспорт российской нефти в среднем составлял 7,75 млн баррелей в день в первые семь месяцев года по сравнению со средним показателем в 7,5 млн баррелей в 2021 году в целом.

Многие комментаторы, в том числе аналитики Международного энергетического агентства, заявили, что экспорт и добыча российской нефти резко сократятся, поскольку западные покупатели избегают поставок товаров из страны.

Тем не менее, Россия фактически развернулась в сторону Китая и Индии, которые увеличили свои закупки нефти страны, которая торгуется с дисконтом на международных рынках.