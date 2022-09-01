Польша взыскивает с нацистов убытки военного времени на сумму более 1,3 трлн долларов

Националисты Польши выдвинули требование о компенсации со стороны Германии за Вторую мировую войну, заявив, что разрушения нанесли ущерб на сумму около 1,3 трлн долларов.

Эта сумма, эквивалентная более чем двукратному годовому объему производства Польши, возрождает напряженные дебаты о репарациях почти через восемь десятилетий после окончания войны.

Долгое время являвшееся проблемой для польской партии "Право и справедливость", новое заявление сопровождается все более жесткой риторикой в адрес Германии за год до выборов, которые станут испытанием для падающей популярности партии.

И даже несмотря на то, что гибель миллионов людей все еще запечатлена в памяти нации, юридические перспективы этого иска невелики - и Германия постоянно заявляет, что вопрос о репарациях давно решен.

Отчет о потерях во время войны был представлен в четверг в Варшаве в 83-ю годовщину вторжения Адольфа Гитлера, которое положило начало Второй мировой войне.

Ярослав Качиньский, лидер правящей партии и самый влиятельный политик Польши, заявил, что Германия никогда по-настоящему не компенсировала стране зверства.