ООН заявляет, что Китай может быть виновен в преступлениях против человечности в своем обращении с уйгурскими мусульманами.

Мишель Бачелет, уходящий в отставку глава ООН по правам человека в мае посетила Синьцзян на северо-западе Китая, где проживает около 10 миллионов уйгуров, в основном мусульманское этническое меньшинство.

В отчете говорится, что в провинции зафиксированы серьезные нарушения прав человека. В нем сказано, что утверждения о произвольном задержании и принудительном лечении уйгуров заслуживают доверия.

ООН призывает Пекин немедленно освободить всех задержанных в учебных центрах, тюрьмах или следственных изоляторах.

Правозащитные организации обвинили Пекин в злоупотреблениях в отношении уйгуров, включая массовое использование принудительного труда в лагерях для интернированных.

Китай решительно отверг обвинения и призвал ООН не публиковать доклад. Через несколько часов после публикации доклад был назван фарсом, спланированным США, западными странами и антикитайскими силами.

Сама Бачелет подверглась критике за слишком мягкое отношение к Китаю. Она опубликовала отчет всего за несколько минут до истечения ее четырехлетнего срока в среду.

Теперь она планирует выйти на пенсию в Чили.