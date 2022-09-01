США получили ордер на арест Boeing 737, принадлежащего российскому Лукойлу
Правительство США добивается ареста самолета Boeing 737, принадлежащего российской нефтяной компании ПАО "Лукойл", за нарушение санкций, введенных после вторжения в Украину.
Министерство юстиции объявило в среду, что получило ордер на арест самолета, который оценивается в 45 миллионов долларов и имеет бортовой номер VP-CLR. Самолет “прилетел в Россию и вылетел из Нее в нарушение санкций Министерства торговли против России”, заявило правительство США.
По данным Министерства юстиции, самолет в последний раз заходил на территорию США в марте 2019 года, когда перевозил руководителей "Лукойла", в том числе неустановленного российского олигарха, в Хьюстон. Компания не сразу ответила на запросы о комментариях.
Вагит Алекперов, чей собственный капитал оценивается в 19,4 миллиарда долларов, ушел с поста главного исполнительного директора Лукойла в апреле после того, как попал под западные санкции. Совсем недавно миллиардер Леонид Федун ушел с поста вице-президента компании по стратегии.
Опубликовано: Силивончик Алина
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