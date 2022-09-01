Дэнни Девито признается, что Арнольд Шварценеггер "зашкалил" на съемках "Близнецов"

В четверг Дэнни Девито встретился с приглашенной ведущей Никки Глейзер в эфире Jimmy Kimmel Live.

Актер был там, чтобы продвигать свой новый мультсериал "Маленький демон", но в итоге он рассказал историю из фильма 1988 года "Близнецы".

В фильме Девито и Арнольд Шварценеггер сыграли давно потерянных разнояйцевых близнецов. Во время обеденного перерыва на съемочной площадке Девито пригласил Шварценеггера в свой трейлер на сигару. Бодибилдер и не подозревал, что Девито сделал что-то особенное со своей сигарой.

"Мы пришли в мой трейлер", - вспоминал Девито. “Мы курим сигару. Я беру сигару, которую собираюсь ему дать, и втыкаю в нее немного травы. Он курит сигару, курит травку. Внезапно мы возвращаемся на съемочную площадку, и он обнимает меня ”.