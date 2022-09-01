Предприятия модного района Сан-Франциско угрожают не заплатить налоги, если полиция не выселит бездомных

Предприятия в одном из самых модных районов Сан-Франциско угрожают удержать налоговые платежи, если чиновники не выселят бездомных из этого района и не обеспечат усиленное присутствие полиции.

Ассоциация торговцев Кастро, представляющая 125 предприятий, в начале этого месяца направила городским властям письмо с изложением своих требований.

Власти Сан-Франциско насчитали почти 8000 бездомных в феврале — это второе по величине число с 2005 года, согласно городскому подсчету, который проводится каждые три года.

В Ассоциации заявляют, что сообщество изо всех сил пытается оправиться от потерянных доходов от бизнеса, краж со взломом и нескончаемого вандализма, граффити, часто совершаемых бездомными людьми.

Дэйв Карракер, сопредседатель ассоциации и совладелец тренажерного зала в Кастро, рассказал San Francisco Chronicle, что было «множество» случаев, когда люди, демонстрирующие «странное поведение», заходили в спортзал и крали гири и одежду.

Карракер сказал, что качество жизни в этом районе заметно ухудшилось в последние годы. Ассоциация зафиксировала около 100 случаев преступлений и вандализма на общую сумму более 170 000 долларов США в качестве ущерба.

Он говорит, что здесь наблюдается постоянный вандализм, постоянное употребление наркотиков в общественных местах, часто можно увидеть людей, теряющих сознание на тротуаре, людей с психическими срывами, и это не то, с чем должен иметь дело владелец малого бизнеса.

Терренс Алан, сопредседатель ассоциации и владелец аптеки Кастро, рассказал KTVU, что окна его предприятия были разбиты 11 раз и что несколько бездомных были ранены.

Он сказал, что предприниматели каждый день должны помогать людям на улице, должны убирать фекалии на улице. Ассоциация требует убирать людей из подъездов, чтобы дать возможность нормально работать.