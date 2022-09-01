Глава МИД Сирии заявил, что Израиль играет с огнем и пообещал ответ
Министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Мекдад заявил, что Израиль играет с огнем после израильских ударов вблизи Дамаска и международного аэропорта Алеппо.
По сообщению государственного информационного агентства SANA, удары привели только к материальному ущербу.
Там говорится, что сирийская система ПВО сбила несколько израильских ракет вокруг столицы.
По словам Фейсала аль-Мекдада, Израиль угрожает региональной безопасности, создает напряженную ситуацию в регионе.
Он отметил, что Сирия не будет молчать в отношении неоднократных израильских атак, и израильтяне рано или поздно заплатят за это.
В последние годы Израиль нанес многочисленные удары в Сирии, в основном по предполагаемым конвоям с оружием или складам, принадлежащим боевикам союзников из Ирана.
В июне Сирия обвинила Израиль в воздушных атаках на ее главный международный аэропорт в Дамаске, которые вывели его из строя на несколько недель.
Представители министерства обороны Израиля говорят, что гражданский аэропорт регулярно используется Ираном для перевозки оружия и ополченцев.
Опубликовано: Светлана Репина
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