Глава МИД Сирии заявил, что Израиль играет с огнем и пообещал ответ

Министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Мекдад заявил, что Израиль играет с огнем после израильских ударов вблизи Дамаска и международного аэропорта Алеппо.

По сообщению государственного информационного агентства SANA, удары привели только к материальному ущербу.

Там говорится, что сирийская система ПВО сбила несколько израильских ракет вокруг столицы.

По словам Фейсала аль-Мекдада, Израиль угрожает региональной безопасности, создает напряженную ситуацию в регионе.

Он отметил, что Сирия не будет молчать в отношении неоднократных израильских атак, и израильтяне рано или поздно заплатят за это.

В последние годы Израиль нанес многочисленные удары в Сирии, в основном по предполагаемым конвоям с оружием или складам, принадлежащим боевикам союзников из Ирана.

В июне Сирия обвинила Израиль в воздушных атаках на ее главный международный аэропорт в Дамаске, которые вывели его из строя на несколько недель.

Представители министерства обороны Израиля говорят, что гражданский аэропорт регулярно используется Ираном для перевозки оружия и ополченцев.