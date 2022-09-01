Скончалась 32-летняя актриса Чарлби Дин, сыгравшая главную роль в "Треугольнике печали"
В мае этого года фильм стал победителем на Каннском кинофестивале. Главную героиню сыграла южноафриканская актриса и модель Чарлби Дин. Многообещающая звезда скончалась в возрасте 32 лет от внезапной болезни.
Актриса умерла в больнице Нью-Йорка в понедельник 29 августа. Причина - внезапно обнаружившаяся опасная болезнь.
Картина "Треугольник печали", победившая весной в Каннах - это комедия, в центре которой пара моделей.
Парень и девушка путешествуют на роскошной яхте, она терпит крушение. Молодые люди оказываются на необитаемом острове в обществе уборщицы и миллиардеров.
Звезда фильма Чарлби Дин также известна своим участием в телесериале "Черная молния", где главными персонажами являются супергерои.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
Поклонники "Новичка" не могут отвести взгляд от сексуального платья с высоким разрезом Дженны Деван на IG
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
Железняк рассказала об атмосфере в театре Ленком
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину