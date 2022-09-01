Скончалась 32-летняя актриса Чарлби Дин, сыгравшая главную роль в "Треугольнике печали"

В мае этого года фильм стал победителем на Каннском кинофестивале. Главную героиню сыграла южноафриканская актриса и модель Чарлби Дин. Многообещающая звезда скончалась в возрасте 32 лет от внезапной болезни.

Актриса умерла в больнице Нью-Йорка в понедельник 29 августа. Причина - внезапно обнаружившаяся опасная болезнь.

Картина "Треугольник печали", победившая весной в Каннах - это комедия, в центре которой пара моделей.

Парень и девушка путешествуют на роскошной яхте, она терпит крушение. Молодые люди оказываются на необитаемом острове в обществе уборщицы и миллиардеров.

Звезда фильма Чарлби Дин также известна своим участием в телесериале "Черная молния", где главными персонажами являются супергерои.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 