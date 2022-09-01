Леди Гага побила рекорд парка Фенуэй, потрясая своей эпической попой на TikTok
Леди Гага усердно работала, разбивая стеклянные потолки на этой неделе в Fenway Park, и она опубликовала видео TikTok, в котором продемонстрировала, насколько впечатляющим был ее новый подвиг.
Леди Гага только что побила рекорд, проведя самое посещаемое и высокооплачиваемое шоу в бостонском Fenway Park за всю историю. По крайней мере, по словам Матери Монстра.
Гага случайно упомянула этот маленький лакомый кусочек в новом TikTok, в котором представлены кадры с шоу. “Когда вы только что сыграли самое посещаемое и высокооплачиваемое шоу Fenway Park за ВСЕ ВРЕМЯ”, - написала она на TikTok.
В видео, которое показывает Гагу на большом экране, видно, как певица серьезно смотрит в камеру, прежде чем повернуться и неторопливо уйти в черном кожаном боди и прозрачных колготках, которые демонстрируют ее подтянутую попу.
Опубликовано: Ангелина Крент
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