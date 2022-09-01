Джейми Фокс становится вирусным из-за невероятно точного впечатления о бывшем президенте

Звезда Рэя известна тем, что производит удивительно хорошее впечатление на людей, но его недавняя имитация настолько хороша, что он заставил нас оглядываться в поисках реального человека, которому он подражает.

Все, что потребовалось, это простое упоминание американского бизнесмена, чтобы Фокс стал полномасштабным Трампом, продемонстрировав свои экспертные навыки олицетворения и заставив своих коллег разразиться смехом.

“С обеих сторон много замечательных людей”, - подражал Фокс своим лучшим голосом Трампа. Он продолжил впечатление: “Много замечательных людей с обеих сторон. Гарри-О, он замечательный человек, он не мог проголосовать за меня в то время, теперь он может проголосовать за меня, как только выйдет ”.

76-летний общественный деятель - не единственный человек, на которого обрушилась основная тяжесть шуток Фокса.