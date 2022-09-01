Железняк рассказала об атмосфере в театре Ленком

Известная актриса Олеся Железняк утвержает, что слухи о невыносимой атмосфере в театре "Ленком" являются неправдой.

Актриса Олеся Железняк дала комментарии относительно информации о нездоровой обстановке в храме искусства "Ленком".

Артистка прокомментировала ситуацию с низким качеством спектаклей, где главные роли стали будто бы играть те, кто ранее был задействован только в массовке.

В интервью KP.RU звезда экрана и сцены заявила: "Потеря Марка Анатольевича Захарова невосполнима. Но, когда я читаю, что после его ухода в театре творится ужас-ужас, не понимаю, откуда берется эта информация. Нападки на нашего директора несправедливы. Марк Борисович Варшавер многим артистам, да большинству, которые годами сидели без работы, эту работу дал, что дорогого стоит".

В настоящее время Железняк играет сразу в нескольких спектаклях. Главные роли достались актрисе в спектаклях "Последний поезд" и "Старомодная комедия".

Широкому зрителю актриса известна по роли Ларисы Буханкиной в любимом народом сериале "Сваты".