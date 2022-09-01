Асмус пропала после того, как появилась информация о деле против неё

После неприятных событий Кристина Асмус пропала. Актриса не пришла даже на школьную линейку к своей дочери. Девочку привёл звёздный отец Гарик Харламов.

Актрису Кристину Асмус обвиняют в дискредитации российской армии. Судьбу экс-супруги Гарика Харламова вскоре решит суд.

Между тем после этого скандала артистка на публике не появляется. 1 сентября не стало исключением и звезда экрана не пошла сопровождать в школу свою наследницу Настю.

С дочерью в школу пришёл её отец, резидент "Comedy Club" Гарик Харламов.

Тверской районный суд российской столицы занимается делом знаменитости. Туда поступило административное дело в отношении Асмус. Судебное заседание назначено на 6 сентября.

Причиной разбирательств в суде стала публикация актрисы в соцсетях, в которой суд усмотрел негативное отношение звезды к спецоперации. Актрисе грозит штраф в 50 000 рублей.