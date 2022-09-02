Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подверглась критике за то, что пообещала поддержать Украину «независимо от мнения избирателей в Германии».

АдГ и левые обвинили политика в игнорировании воли избирателей. Критика исходила и от ХДС, в Твиттере #BaerbockReturn был одним из самых используемых хэштегов в Германии в четверг.

Причиной стали заявления, сделанные Бербоком накануне на панельной дискуссии в Праге. Там министр объяснила по-английски, что она обещала украинцам поддерживать их столько, сколько потребуется, вне зависимости от того, что об этом думают ее немецкие избиратели ("независимо от того, что думают мои немецкие избиратели").

Затем председатель AfD Алиса Вайдель призвала к отставке Бербок: «Любому, кто прямо свистит об интересах избирателей в Германии, не место в министерском кабинете», — написал Вейдель в Twitter.

Там же депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковал, что министр иностранных дел, действовавший под девизом «Украина прежде всего, граждане все равно», был «полным провалом».

Иностранный политик ХДС Норберт Рёттген написал в Твиттере о «фиктивном героизме», поскольку большинство немцев готовы поддержать Украину. «Демократические политики должны пытаться убедить других с помощью веских аргументов, а не с помощью забастовки».

Однако во время пражской дискуссии Бербок также предупредил о расколе западных демократий. В этом контексте она заверила, что солидарна как с народом Германии, так и с народом Украины.