В Лондоне поклонники Гарри Поттера празднуют возвращение в школу в Хогвартсе
Поклонники историй об ученике волшебника Гарри Поттере отпраздновали начало нового учебного года в магической школе-интернате Хогвартс на лондонском вокзале Кингс-Кросс.
Вооруженные плащами, шарфами и волшебными палочками, они собрались в четверг в зале вокзала, чтобы стать свидетелями вымышленного отправления поезда с платформы девять и три четверти, которое также существует только в воображении. Их развлекали актеры из вест-эндской пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», которые исполнили «танец с палочками».
Кингс-Кросс — популярное место среди поклонников Поттерианы. По рассказам Гарри и его друзья отправляются оттуда на паровозе в волшебный мир Хогвартса. Но вы можете добраться до нужной платформы только в том случае, если бесстрашно побежите к стене с тележкой для багажа, которая оказывается скрытым входом, когда вы ударяете по ней.
На настоящем вокзале Кингс-Кросс трамвай, который, по-видимому, уже наполовину скрылся в стенах, служит популярным фотомотивом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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