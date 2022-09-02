Посольство России выпустило книгу соболезнований Горбачеву

Посольство России в Берлине решило издать книгу соболезнований российскому лауреату Нобелевской премии мира и бывшему главе советского государства Михаилу Горбачеву.

Напомним, что Горбачев скончался в Москве во вторник, 30 августа, вечером в возрасте 91 года после продолжительной и тяжелой болезни.

«Скорбящие могут зарегистрироваться в эту пятницу с 9:30 до 12:00 и с 14:30 до 17:30 в здании посольства Унтер-ден-Линден возле Бранденбургских ворот», объявило посольство РФ в Германии в своем Twitter-канале в четверг.

Также есть возможность отправить выражение соболезнования онлайн (info@russian-botschaft.de) или по факсу (+49 30 2299397). Горбачев считается одним из отцов немецкого единства и пионером окончания холодной войны.

Горбачева похоронят в субботу в Москве на Новодевичьем кладбище - рядом с женой Раисой. Государственный деятель устроил это перед смертью. Панихида пройдет в этот же день в Колонном зале Дома Союзов.