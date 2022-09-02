Пролит свет на тайну "письма Калиновского"

Российский историк Александр Дюков нашёл ранее неизвестное предсмертное письмо Константина Калиновского, которое может изменить представление об этом революционере.

Российский историк Александр Дюков нашёл ранее неизвестное предсмертное письмо Константина Калиновского, которое может изменить представление об этом революционере.

Сенсационный документ будет опубликован в рамках нового российско-белорусского просветительского проекта, посвященного истории Беларуси. Читатели смогут ознакомится с ним в книге Дюкова «Письма из-под виселицы Константина Калиновского, подложные и настоящие». Об этом сообщил сам автор исследования.

До настоящего момента считалось, что предсмертным письмом Калиновского было третье письмо «из-под виселицы», то есть из тюрьмы, которое полтора столетия считалось политическим завещанием польского революционера. Националисты постоянно цитировали данное письмо, а именно фразу Калиновского: «Я тебе из-под виселицы говорю, Народ, что тогда только заживешь счастливо, когда над тобой Москаля уже не будет.

Но вот Дюкову в процессе изысканий, с привлечением документов, которые никогда не вводились в научный оборот, в частности описей повстанческого штаба Калиновского, которые были выявлены буквально в этом году в литовском архиве, удалось доказать, что вот это письмо, которое считается «письмом из-под виселицы», предсмертной заповедью Калиновского потомкам, было написано не только не в тюрьме, но задолго до ареста Калиновского. А вот настоящим прощальным письмом Калиновского, которое российский историк нашёл в архиве, было написанное по-польски послание революционера к его невесте Марии Ямонт. И кстати, подписанное не именем Кастусь, а Константином. Письма же из-под виселицы были всего лишь частью кампании повстанцев, нацеленной на привлечение в свои ряды белорусских крестьян. «Я надеюсь, что выявленные документы приведут к изменениям как в научных изданиях о Калиновском, так и школьных учебниках. Калиновский, конечно, останется важной фигурой в белорусской истории, но взгляд на эту личность в будет несколько иной», - заявил российский историк.