Вашингтон требует привлечь Пекин к ответственности за «геноцид» уйгуров
Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг (1 сентября) приветствовал доклад ООН о нарушениях прав человека в китайском регионе Синьцзян и потребовав привлечь Пекин к ответственности за «геноцид».
«Этот отчет усиливает и подтверждает нашу серьезную озабоченность продолжающимся геноцидом и преступлениями против человечности, совершаемыми китайскими властями против мусульманского уйгурского меньшинства», — говорится в заявлении Энтони Блинкена.
Несмотря на давление со стороны Пекина, который резко осудил отчет о регионе, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад о ситуации в Синьцзяне в среду вечером.
В отчете ООН упоминается ряд «преступлений против человечности» в регионе, но прямо не утверждается, что речь идет о геноциде.
«Мы продолжим привлекать китайские власти к ответственности и призываем их освободить всех задержанных безосновательно… и предоставить неограниченный доступ независимым следователям в Синьцзяне, Тибете и Китае», — заявил глава американской дипломатии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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