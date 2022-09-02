СМИ обсуждают загадочную смерть «исторического лидера» в России

Le Figaro исследует обстоятельства гибели главы «Лукойла» Равиля Маганова, который, как сообщалось, выпал из окна больницы накануне.

"Если в пресс-релизе частной нефтяной группы условия гибели Равиля Маганова были довольно расплывчатыми, то другие источники утверждают, что последний выпал из окна", - сообщает издание.

Председатель совета директоров российской частной нефтяной группы «Лукойл» Равиль Маганов скончался в результате «тяжелой болезни», говорится в сообщении компании в четверг, подробности не раскрываются.

Ранее в тот же день ряд российских СМИ и информационных агентствах со ссылкой на неназванные источники заявили, что Равиль Маганов скончался в Центральной клинической больнице в Москве. Некоторые из этих источников утверждали, что он выпал из окна.

Официальной информации о трагедии от полиции пока не поступало.

Равиль Маганов, 1954 года рождения, был одним из исторических лидеров группы, основанной в ноябре 1991 года.

По информации «Лукойл», он придумал и предложил название компании. В марте «Лукойл» был одной из очень немногих российских компаний, призывавших к прекращению российского наступления на Украину, за которым последовала лавина западных санкций против крупных российских группировок и высокопоставленных чиновников.

В конце апреля миллиардер Вагит Алекперов, тогдашний президент группы, подал в отставку через неделю после того, как был включен в список российских деятелей, подпадающих под санкции Соединенного Королевства.