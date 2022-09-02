Байден злобно осуждает «экстремизм» Трампа и его сторонников

Демократ выступил с речью в Филадельфии, штат Пенсильвания, в штате, который может принести демократам успех в ноябрьских выборах в законодательные органы.

Президент США Джо Байден в редкой злобе на своего предшественника-республиканца в четверг (1 сентября) осудил «экстремизм» Дональда Трампа и его сторонников, обвинив их в подрыве «самых основ» американской демократии в городе, который был его колыбелью.

Выступая в Филадельфии, Байден заявил: «Дональд Трамп и республиканцы MAGA представляют собой экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики».

«Бывший президент и те, кто поддерживает его идеологию «Сделаем Америку снова великой», не уважают Конституцию. Они не верят в верховенство закона. Они не признают волю народа» , — заявил президент-демократ.

Байден провел свою первую встречу как кандидат в президенты в Филадельфии и знает, что это штат может иметь ключ к ноябрьским выборам в законодательные органы.

«Представители ультраправых аплодируют гневу. Они питаются хаосом. Они живут не в свете правды, а в тени лжи», — заявил Байден обличая республиканцев.

«Полуфашизм»

Джо Байден недавно обвинил сторонников Дональда Трампа в приверженности идеологии «полуфашизма». Этот термин возмутил консервативный лагерь, который обвиняет президента в разжигании разногласий.

Сенатор Кевин Маккарти, который жаждет престижного руководства Палатой представителей, обвинил Джо Байдена в четверг в «демонизации десятков миллионов трудолюбивых, законопослушных американцев».

Согласно опросу, опубликованному в четверг Wall Street Journal , если бы промежуточные выборы в законодательные органы состоялись сегодня, 47% избирателей проголосовали бы за демократов, а 44% — за республиканцев. В марте у правых по-прежнему было преимущество в 5 очков. Демократы мечтают о прорыве на этих выборах, которые на треть обновят всю палату представителей и сенат и традиционно неблагоприятны для партии, представленной в Белом доме.

Демократы во главе с Джо Байденом хотят перенести дебаты на защиту права на аборт и достижения общества, а также на защиту демократии. В поле зрения Дональда Трампа, который заявил в четверг, что намерен помиловать всех нападавших на Капитолий 6 января 2021 года, если он когда-либо будет переизбран в Белый дом.

Демократическая партия, которой будет сложно удержаться в Палате представителей, надеется сохранить свое большинство в Сенате. Что означает победу в Пенсильвании. Джо Байден уже был там во вторник и вернется туда в понедельник. Дональд Трамп будет там в субботу.