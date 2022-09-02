Route Fire: В Калифорнии из-за аномальной жары горит автострада Лос-Анджелес - Сан-Франциско
Сотни пожарных были мобилизованы в четверг, 1 сентября, для тушения пожара на главной автомагистрали в Калифорнии, пострадавшей от ужасной жары.
Водяные бомбардировщики начали действовать, чтобы попытаться потушить пожар, который начался в среду и уже затронул более 2100 гектаров внутренних районов Лос-Анджелеса. По словам представителей пожарной охраны, семеро пожарных были ненадолго госпитализированы с легкими травмами, связанными с жарой.
Калифорнию, как и части Невады и Аризоны, ждет еще один день экстремальных температур. Над районом опустился тепловой купол, из-за чего ртутный столбик в четверг в районе пожара взлетел до 43°C. Ожидается, что такая изнуряющая погода сохранится до следующей недели, а пики температуры будут достигать 46°C.
Пожар на автостраде, получивший название «Route Fire», является «тревожным звонком» о текущем риске возгорания, сказал Роберт Гарсия, начальник лесного пожарного управления Лос-Анджелеса. Текущие условия могут привести к «очень быстрым» пожарам с «взрывным поведением», сказал он.
«Следующие несколько дней будут очень трудными», — предупредил Роберт Гарсия.
По словам пожарных, «маршрутный пожар», который на несколько часов заблокировал главное шоссе, соединяющее Лос-Анджелес и Сан-Франциско, частично находится под контролем, но еще многое предстоит сделать для его ликвидации.
«Сильная жара, низкая влажность и пересеченная местность осложнят работу пожарных», — говорится в сообщении властей. По их оценкам, это приведет к появлению больших столбов дыма, распространению огня к вершине рельефа и возникновению других близлежащих пожаров.
Погодная служба США (NWS) выпустила предупреждение о «чрезмерной жаре» для большей части Калифорнии, а также некоторых частей Аризоны и Невады, предупреждая об «опасно высоких температурах» в течение следующих нескольких дней.
Повторяющиеся волны тепла являются безошибочным маркером глобального потепления, и эти волны тепла будут множиться, удлиняться и усиливаться, говорят ученые. Американский Запад более двух десятилетий страдает от разрушительной засухи, усугубляемой изменением климата.
Опубликовано: Тарас Медведев
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