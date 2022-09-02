Никита Михалков предложил России отказаться от «Оскара», его поддержали коллеги

Инициатива культового режиссера набирает все больше сторонников, как и идея открыть альтернативную Евразийскую киноакадемию.

Российский оскаровский комитет, который возглавляет Павел Чухрай, осенью 2022-го года должен выдвинуть от РФ фильм, претендующий на «Оскар». Режиссер Никита Михалков призвал отказаться от этого и не отправлять русское кино в США, сообщает КП.

"Я вышел из этого комитета и считаю, что он совершенно не нужен, — заявил деятель культуры. — Мне кажется, выбирать фильм, представляющий Россию в стране, которая, по большому счету, отрицает существование самой России, просто бессмысленно".

Вместо обожествления «Оскара» Никита Михалков предложил другую альтернативу — Евразийскую киноакадемию. И вручать премии в рамках деятельности этой академии.

Предложение режиссера, который ведет авторскую программу «Бесогон», поддержала актриса Ольга Будина.

"Принимая участие в том либо этом конкурсе, мы, наверное, узнаем правила проведения конкурса, — намекнула Ольга на новые «квоты» Голливуда по количеству ЛГБТ-представителей в каждом фильме. — Их правила нам не подходят. Зачем тогда в нем участвовать?".

Режиссер Юрий Кара также согласен с бесперспективностью идеи борьбы за «Оскар», так как объективность американских кинокритиков оставляет сомнения.

Согласна с этим и артистка Мария Шукшина. Она отметила, что Россия начала освобождаться от влияния Запада, и продвигать фильмы с «родными русскому человеку ценностями и взглядами». На этом, а не на заискивании перед «Оскаром», считает звезда, и нужно сделать акцент.