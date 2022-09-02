Совет Европы раскритиковал Грецию за переполненные тюрьмы и «оскорбление человеческого достоинства» в них

Совет Европы осуждает в отчете, опубликованном в пятницу, 2 сентября, переполненность греческих тюрем и условия содержания, которые «оскорбляют человеческое достоинство».

Отчет Европейского комитета по предотвращению пыток и унижающего достоинство обращения (ЕКПП) Совета Европы следует за двухнедельными посещениями в конце 2021 года пяти тюрем: в Коридаллосе, Нигрита и поселения на островах Кос, Хиос и Корфу.

Отчет, в котором оцениваются условия содержания в тюрьмах через десять лет после рекомендаций ЕКПП, раскрывает «переполненность и плохие условия содержания, насилие между заключенными, серьезную нехватку персонала и неадекватное медицинское обслуживание».

Во время визита, проведенного в конце 2021 года, «в Греции было 11 182 заключенных на 10 175 мест, что соответствует уровню занятости 110%» , — отмечается в отчете. Уточняется, что из 34 исправительных учреждений 24 были переполнены, а 15 из них имеют заполняемость более 130%.

ЕКПП рекомендует Греции увеличить «использование альтернативных наказаний тюремному заключению» , «принять меры, направленные на облегчение социальной реинтеграции» и «лучше распределить заключенных между пенитенциарными учреждениями».

В ответ комитету правительство Греции заверило, что увеличит переводы в менее перегруженные тюремные учреждения и подготовит «пересмотренный стратегический план» на основе рекомендаций ЕКПП. Власти Греции также пояснили, что инициативы по реинтеграции и обучению заключенных были сорваны пандемией коронавируса.

Усилия по сокращению числа заключенных в Греции в прошлом вызывали споры. Закон 2015 года, принятый предыдущим левым правительством, который освободил около 10 000 мелких преступников, подвергся критике со стороны консерваторов как способствовавший росту преступности.