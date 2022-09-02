Нарколог рассказал о губительном воздействии алкоголя на суставы

Говоря в вреде спиртного, обычно подразумевают его действие на печень, сердце, нервную систему. Но оно негативно влияет и на другие части тела.

Как алкоголь разрушает суставы опорно-двигательного аппарата? Почему пиво – самый опасный напиток для суставов? Известный нарколог Василий Шуров пояснил, что алкоголь воздействует на суставы как напрямую, так и комплексно.

"Высокотоксичный продукт переработки этанола - ацетальдегид – нарушает обмен веществ в клетках. А также - в элементах суставов: делает стенки клеточных мембран более проницаемыми, ускоряет процессы внутриклеточного метаболизма, разрушает хондроциты - ослабленные клетки хрящей сустава", - пояснил специалист.

То есть, под воздействием алкоголя хрящи намного быстрее изнашиваются, разрушаются, и истончаются. Покрытые ранее ими участки костей становятся «голыми» и трутся друг об друга.

Но это еще не все. "При разрушении хряща его осколки поглощают лейкоциты внутри сустава. При данном процессе высвобождаются клеточные ферменты, которые воспаляют синовиальную оболочку (внутренний слой суставной сумки, который богат нервами и сосудами).

Без своевременного лечения воспаление синовиальной оболочки (синовит) прогрессирует. И затем воспаление распространяется уже на смежные ткани, провоцирует развитие более серьезных болезней суставов.

Прием алкоголя также стимулирует выработку нейромедиаторов-активаторов – адреналина и дофамина, влияние которых тоже способствует обострению воспаления.

При регулярном приеме алкоголя у человека быстро проявляется хроническое воспаление суставов – артрит. Одна из форм артрита - подагра. Она развивается тогда, когда в тканях организма человека накапливаются соли мочевой кислоты. А любой алкоголь, как известно, усиливает выработку мочевой кислоты и увеличивает ее содержание в крови.

Но больше всего опасно пиво – даже в малых дозах. Расщепляя такие органические соединения как пурины, организм вырабатывает мочевую кислоту. А в пиве пуринов очень много. Более того, в большом количестве пурины есть даже в безалкогольном пиве.

Эксперименты американских ученых показали: у тех, кто выпивает пиво 2-4 раза в неделю, риск появления подагры возрастает на 31 процент.