Анна Нетребко прибудет в Хабаровск, чтобы представить на суд зрителя новый спектакль с певицей в главной роли под названием "Арена ди Верона: Трубадур".

Жители Хабаровска смогут посетить новую постановку оперной певицы Анны Нетребко "Арена ди Верона: Трубадур". Спектакль пройдёт 11 сентября, Об этом сообщило издание "Народные новости".

Запись выступления будет демонстрироваться в одном из местных кинотеатров. Стоимость билетов начинается от 500 российских рублей.

Режиссером спектакля является итальянец Франко Дзеффирелли. Российская артистка исполнит в постановке главную роль.

С запуском спецоперации на Донбассе оперная дива дива пыталась продолжить карьеру за рубежом, но столкнулась с определенными трудностями.

Совсем недавно у здания филармонии в немецком городе Кельн прошла акция протеста. Активисты требовали лишить звезду оперы аплодисментов и обвиняли её в пропаганде.