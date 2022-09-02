Нетребко выступит в Хабаровске с новым спектаклем
Анна Нетребко прибудет в Хабаровск, чтобы представить на суд зрителя новый спектакль с певицей в главной роли под названием "Арена ди Верона: Трубадур".
Жители Хабаровска смогут посетить новую постановку оперной певицы Анны Нетребко "Арена ди Верона: Трубадур". Спектакль пройдёт 11 сентября, Об этом сообщило издание "Народные новости".
Запись выступления будет демонстрироваться в одном из местных кинотеатров. Стоимость билетов начинается от 500 российских рублей.
Режиссером спектакля является итальянец Франко Дзеффирелли. Российская артистка исполнит в постановке главную роль.
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Опубликовано: Наталья Гончарова
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