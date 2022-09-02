Агния Кузнецова рассказала, как аккуратно общалась с супругом на тему спецоперации

Острая политическая ситуация вокруг Украины способна развести по разным сторонам даже близких родственников. Актриса Агния Кузнецова боялась, что у них с мужем разные взгляды касательно спецоперации РФ в Украине.

Известная отечественная актриса Агния Кузнецова 7 лет состоит в браке с хореографом Максимом Петровым.

В интервью изданию "WomanHit" звезда экрана поведала о том, как они с супругом отреагировали на запуск спецоперации на Донбассе.

Знаменитость вспоминает, что пара сразу постаралась понять, кто как относится к этой непростой ситуации. Актриса уточнила у возлюбленного, собирается ли тот покидать Россию в силу сложившихся обстоятельств.

К счастью, стало ясно, что муж и жена придерживаются схожей точки зрения на события в мире.

"WomanHit" цитирует знаменитость: "Сначала недоверчиво, аккуратно вопросы задавали, но, поняв, что мы на одной волне, почувствовали большое облегчение. У нас общие взгляды на нашу страну и народ - это нас объединило".