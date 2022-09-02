Мужчина который стрелял в вице-президента Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер взят под арест
Фернандес де Киршнер приветствовала сторонников у своего дома, когда к ней подошел бразилец и приставил пистолет к ее лицу.
Мужчина был задержан после того, как он в упор выстрелил из пистолета в вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер, что, по словам президента, было покушением на ее жизнь.
Фернандес де Киршнер выжила только потому, что пистолет, заряженный пятью пулями, не выстрелил, заявил президент Альберто Фернандес.
Инцидент, в ходе которого Фернандес де Киршнер, казалось, не пострадала, произошел, когда она приветствовала сторонников у своего дома в районе Реколета в Буэнос-Айресе в четверг в 9 часов вечера.
Она назвала это “самым серьезным инцидентом с тех пор, как мы восстановили демократию” в 1983 году, и призвал политических лидеров и общество в целом осудить этот инцидент.
Опубликовано: Силивончик Алина
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