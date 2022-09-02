В дискредитации российской армии обвинили звезду сериала «Мурка» Татьяну Рудину
В отношении 63-летней актрисы возбуждено административное дело, ей грозит штраф в 50 тысяч рублей.
Административное дело возбуждено против звезды сериалов «Мурка», «Журов» и «Таксистка» Татьяны Рудиной. Актрисе грозит штраф размером в 50 тысяч рублей.
За какие именно действия на нее составлен протокол, не уточняется. Как сообщает Космополитен, в 2014 году Татьяна подписала петицию киносоюза в поддержку Украины.
Пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы Ксения Розина рассказала изданию о поступлении административного дела в отношении Татьяны Рудиной. По ее словам, судебное заседание состоится 6 сентября.
Рудина - народная артистка России, она свыше 30 лет служит в московском театре им. Ермоловой. Татьяна — дочь артиста Рудольфа Рудина (пана Гималайского в "Кабачке "13 стульев").
Вчера подобная неприятность случилась с другой актрисой этого же театра - Кристиной Асмус.
Звезде кинофильма «Текст» также грозит штраф в 50 тысяч рублей. Оба дела будут рассмотрены в один день, уточняет Космополитен.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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