Глава ядерной службы ООН заявил, что физическая целостность станции нарушена

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его команда никуда не денется и останется для полной оценки безопасности и физического ущерба атомной станции в Украине.

Физическая целостность Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины была нарушена, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), озвучив свои опасения за объект.

Рафаэль Гросси возглавил группу инспекторов на контролируемый Россией завод, который в последние недели часто подвергался обстрелам, что вызвало опасения ядерного инцидента.

“Мы провели там четыре или пять часов. Я многое повидал, и у меня там есть свои люди, мы смогли осмотреть весь объект”, - сказал Гросси о долгожданной инспекции.