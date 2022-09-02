Глава ядерной службы ООН заявил, что физическая целостность станции нарушена
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его команда никуда не денется и останется для полной оценки безопасности и физического ущерба атомной станции в Украине.
Физическая целостность Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины была нарушена, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), озвучив свои опасения за объект.
Рафаэль Гросси возглавил группу инспекторов на контролируемый Россией завод, который в последние недели часто подвергался обстрелам, что вызвало опасения ядерного инцидента.
“Мы провели там четыре или пять часов. Я многое повидал, и у меня там есть свои люди, мы смогли осмотреть весь объект”, - сказал Гросси о долгожданной инспекции.
Опубликовано: Силивончик Алина
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