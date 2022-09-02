Навка показала подросшую дочь от Пескова

Именитая фигуристка Татьяна Навка опубликовала фото дочки Нади Песковой со Дня знаний. Пользователи сети отметили, что девочка похожа на отца, пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Наследница Татьяны Навки и Дмитрия Пескова в этом году стала ученицей второго класса. Фигуристка поделилась снимками любимой дочери Нади со Дня знаний в своих соцсетях.

На фото повзрослевшая Надя Пескова позирует с ранцем, украшенным плюшевыми медвежатами.

Под публикацией Навка написала: "С Днем знаний! Успешного учебного года, пусть он подарит новые открытия, незабываемые события и целый багаж знаний! Родителям же терпения, мудрости и стрессоустойчивости!"

Фанаты мимо публикации пройти не смогли, оставив комментарии по поводу.

"Наденька неповторимая красавица, ненаглядная, солнышко, прелесть! С началом учебного года". "Эта улыбка - папина". "Какая она счастливая!".