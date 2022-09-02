Премьер-министр Тайваня заявил, что сбитый недалеко от Китая беспилотник был правильным решением

Решение Тайваня сбить беспилотник у берегов Китая, который пролетел над контролируемым Тайванем островом, было наиболее “подходящим” действием после неоднократных предупреждений, заявил премьер-министр Тайваня Су Цзэн-Чан.

В четверг тайваньские военные сбили первый неопознанный гражданский беспилотник, который вошел в их воздушное пространство вблизи отдаленных островов Кинмэнь, расположенных по соседству с китайским городом Сямынь.

По данным тайваньских военных, беспилотник был сбит после входа в ограниченное воздушное пространство вблизи крошечного острова Шиюй (Лев) и упал в море.

Выступая перед журналистами в пятницу, Су сказал, что Тайвань неоднократно делал предупреждения и “просил их не вторгаться на наш порог”.

Китай должен проявлять сдержанность, добавил Су.

“Мы никогда не будем провоцировать и сделаем все возможное, чтобы защитить нашу землю и наш народ", - сказал он.