США не понравился ответ Ирана по ядерной сделке, что отбросило переговоры назад
Тегеран представил свой последний ответ в рамках продолжающихся переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки — и Соединенные Штаты критикуют его как совсем не обнадеживающий шаг назад.
Негативная реакция администрации Байдена, а также европейских источников предполагает, что возобновление ядерного соглашения 2015 года не является неизбежным, как надеялись некоторые сторонники сделки, несмотря на примерно полтора года переговоров.
“Мы изучаем реакцию Ирана, но суть в том, что она совсем не обнадеживает”, - заявил в четверг вечером POLITICO высокопоставленный чиновник администрации Байдена.
Европейский дипломат согласился с этой негативной оценкой и сказал, что иранский ответ выглядит “негативным и неразумным”. Другой человек, знакомый с ситуацией, просто добавил, что иранский ответ “выглядел совсем не хорошо”.
Опубликовано: Силивончик Алина
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