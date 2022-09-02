США не понравился ответ Ирана по ядерной сделке, что отбросило переговоры назад

Тегеран представил свой последний ответ в рамках продолжающихся переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки — и Соединенные Штаты критикуют его как совсем не обнадеживающий шаг назад.

Негативная реакция администрации Байдена, а также европейских источников предполагает, что возобновление ядерного соглашения 2015 года не является неизбежным, как надеялись некоторые сторонники сделки, несмотря на примерно полтора года переговоров.

“Мы изучаем реакцию Ирана, но суть в том, что она совсем не обнадеживает”, - заявил в четверг вечером POLITICO высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Европейский дипломат согласился с этой негативной оценкой и сказал, что иранский ответ выглядит “негативным и неразумным”. Другой человек, знакомый с ситуацией, просто добавил, что иранский ответ “выглядел совсем не хорошо”.