Депутат Милонов оскорбил певицу Веру Брежневу

Депутат Госдумы нелицеприятно отозвался о поп-певице, назвав ее "поющими трусами".

Для Виталия Милонова в посоеднее время больной темой стали "беглые" исполнители, которые отправились в иммиграцию, осудив СВО.

Среди последних целей депутата оказались Валерий Меладзе и Вера Брежнева.

О Брежневой парламентарий высказался, что она безголовая и, что ей россияне не рады.

«Я на Мармеладзе и не ходил! Знаете, если вернется проститутка Верка Брежнева, политическая проститутка, то и на нее пойдут. К сожалению, на поющие трусы народ ходит», — заявил Милонов.