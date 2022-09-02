Депутат Милонов оскорбил певицу Веру Брежневу
Депутат Госдумы нелицеприятно отозвался о поп-певице, назвав ее "поющими трусами".
Для Виталия Милонова в посоеднее время больной темой стали "беглые" исполнители, которые отправились в иммиграцию, осудив СВО.
Среди последних целей депутата оказались Валерий Меладзе и Вера Брежнева.
О Брежневой парламентарий высказался, что она безголовая и, что ей россияне не рады.
«Я на Мармеладзе и не ходил! Знаете, если вернется проститутка Верка Брежнева, политическая проститутка, то и на нее пойдут. К сожалению, на поющие трусы народ ходит», — заявил Милонов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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