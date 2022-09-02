Москва предостерегает Молдову от нападения Украины

Министр иностранных дел России предупредил, что любые действия, которые будут рассматриваться как угроза российскому миротворческому контингенту в сепаратистском регионе Молдовы, будут рассматриваться как нападение на саму Россию.

Заявление Сергея Лаврова, сделанное в четверг в высшей школе иностранных дел России n, подчеркнуло опасения по поводу того, что приднестровский регион Молдовы, граничащий с Украиной, может быть втянут в российско-украинский конфликт.

Россия разместила там миротворцев после трехмесячной войны в 1992 году, в результате которой Приднестровье оказалось вне молдавского контроля. Российские войска также охраняют крупный склад боеприпасов в этом регионе. В апреле напряженность в Молдове резко возросла после серии взрывов в Приднестровье.

Все должны понимать, что любые действия, которые создадут угрозу безопасности наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию”, - сказал Лавров.

После комментариев Лаврова министерство иностранных дел Молдовы вызвало временного поверенного в делах России для “разъяснений”.

Мы напоминаем российской стороне, что законодательство Республики Молдова гарантирует основные права и свободы человека”, - говорится в сообщении министерства.