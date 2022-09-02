Кража века – из Лувра похищена Мона Лиза: и как ни странно Пикассо проходил по этому делу
Он и Аполлинер заподозрены в причастности, так как в 1907 году Пикассо через Аполлинера приобрел у одного авантюриста две украденные из Лувра иберийские статуэтки.
Один из культовых художников в истории мировой живописи.
Человек, который придумал кубизм и написал картину «Герника». Его творческая карьера длилась почти 80 лет, за которые он попробовал себя в десятках стилей и направлений.
Кража века – из Лувра похищена Мона Лиза, и Пикассо проходит по делу.
Он и Аполлинер заподозрены в причастности, так как в 1907 году Пикассо через Аполлинера приобрел у одного авантюриста две украденные из Лувра иберийские статуэтки.
Напуганные перспективой тюрьмы и высылки из страны (а они оба не имеют французского гражданства).
Друзья возвращают статуэтки через газету, проходят через арест Аполлинера и допрос Пикассо, но, в конце концов, подозрение в причастности к краже Джоконды с них снято, и они отпущены с порицаниями.
Пикассо, тем не менее, ещё некоторое время страдает от небольшой паранойи - ему мерещится, что за ним непрерывно следят агенты полиции.
Опубликовано: Антон Райт
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Кража века – из Лувра похищена Мона Лиза: и как ни странно Пикассо проходил по этому делу
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