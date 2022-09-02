Кража века – из Лувра похищена Мона Лиза: и как ни странно Пикассо проходил по этому делу

Он и Аполлинер заподозрены в причастности, так как в 1907 году Пикассо через Аполлинера приобрел у одного авантюриста две украденные из Лувра иберийские статуэтки.

Один из культовых художников в истории мировой живописи.

Человек, который придумал кубизм и написал картину «Герника». Его творческая карьера длилась почти 80 лет, за которые он попробовал себя в десятках стилей и направлений.

Кража века – из Лувра похищена Мона Лиза, и Пикассо проходит по делу.

Он и Аполлинер заподозрены в причастности, так как в 1907 году Пикассо через Аполлинера приобрел у одного авантюриста две украденные из Лувра иберийские статуэтки.

Напуганные перспективой тюрьмы и высылки из страны (а они оба не имеют французского гражданства).

Друзья возвращают статуэтки через газету, проходят через арест Аполлинера и допрос Пикассо, но, в конце концов, подозрение в причастности к краже Джоконды с них снято, и они отпущены с порицаниями.

Пикассо, тем не менее, ещё некоторое время страдает от небольшой паранойи - ему мерещится, что за ним непрерывно следят агенты полиции.