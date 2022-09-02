Граффити по определению является нарушением закона

Бэнкси в Великобритании сделал блестящую карьеру в местах совсем недозволенных.

Частью успеха является его феноменальная способность избежать ареста и его знаменитая анонимность.

Его работы, которые когда-то смывались, закрашивались сердитыми полицейскими и работниками, теперь рассматриваются как драгоценные сокровища, которые будут сохранены для потомков.