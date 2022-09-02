Граффити по определению является нарушением закона
Бэнкси в Великобритании сделал блестящую карьеру в местах совсем недозволенных.
Частью успеха является его феноменальная способность избежать ареста и его знаменитая анонимность.
Его работы, которые когда-то смывались, закрашивались сердитыми полицейскими и работниками, теперь рассматриваются как драгоценные сокровища, которые будут сохранены для потомков.
Опубликовано: Игнат Ветров
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Граффити по определению является нарушением закона
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