Масштабные демонстрации немцев из-за кризиса в энергетике возможны уже в сентябре
Первые митинги протестующих не заставят себя ждать. Так считает Марк Бернхард, депутат комитета по эренгетике и защите климата в бундестаге от партии "Альтернатива для Германии".
По мнению Бернхарда, цены в стране взлетели из-за многолетней ошибочной политики властей. Теперешняя ситуация в мире только усилила эти последствия.
Какой будет нынешняя зима для немцев, это решат погодные условия, а также российские поставки по существующему контракту.
Однако уже с первого октября гражданам Германии придется переплачивать за газ: в стране планируется заметная наценка для конечного потребителя.
Взрыв цен, который спровоцировали правящие круги, больнее всего ударил по малообеспеченным немцам. Их семьи теперь вынуждены сильно ограничивать потребление электричества.
Марк Бернхард о возможных митингах граждан:
«В динамично развивающейся демократии население привыкло использовать свое право на демонстрации. Можно предположить, что первые крупные демонстрации состоятся уже в сентябре»
По мнению депутата, канадские и норвежские поставки газа помогут уменьшить спрос на поставку энергоносителей из РФ.
На сегодняшний день информация о проводимых переговорах не разглашается.
По заявлению Бернхарда, когда ФРГ отказалась сразу от использования ядерной энергии и угольного топлива, энергетическая безопасность страны сильно пошатнулась.
Теперь у промышленно развитого государства практически не осталось средств к существованию. Бернхард:
«Откуда взять электричество ночью или в безветренную погоду? Нам необходимо возобновить работу атомной энергетики и использовать угольную»
Немецкий политик пришел к выводу: возросшая инфляция в Германии - результат монетарной политики Европейского центрального банка. Именно она спровоцировала массовое печатание денежных знаков.
Опубликовано: Храмова Оксана
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