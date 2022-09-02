Первые митинги протестующих не заставят себя ждать. Так считает Марк Бернхард, депутат комитета по эренгетике и защите климата в бундестаге от партии "Альтернатива для Германии".

По мнению Бернхарда, цены в стране взлетели из-за многолетней ошибочной политики властей. Теперешняя ситуация в мире только усилила эти последствия.

Какой будет нынешняя зима для немцев, это решат погодные условия, а также российские поставки по существующему контракту.

Однако уже с первого октября гражданам Германии придется переплачивать за газ: в стране планируется заметная наценка для конечного потребителя.

Взрыв цен, который спровоцировали правящие круги, больнее всего ударил по малообеспеченным немцам. Их семьи теперь вынуждены сильно ограничивать потребление электричества.

Марк Бернхард о возможных митингах граждан:

«В динамично развивающейся демократии население привыкло использовать свое право на демонстрации. Можно предположить, что первые крупные демонстрации состоятся уже в сентябре»

По мнению депутата, канадские и норвежские поставки газа помогут уменьшить спрос на поставку энергоносителей из РФ.

На сегодняшний день информация о проводимых переговорах не разглашается.

По заявлению Бернхарда, когда ФРГ отказалась сразу от использования ядерной энергии и угольного топлива, энергетическая безопасность страны сильно пошатнулась.

Теперь у промышленно развитого государства практически не осталось средств к существованию. Бернхард:

«Откуда взять электричество ночью или в безветренную погоду? Нам необходимо возобновить работу атомной энергетики и использовать угольную»

Немецкий политик пришел к выводу: возросшая инфляция в Германии - результат монетарной политики Европейского центрального банка. Именно она спровоцировала массовое печатание денежных знаков.