Элтон Джон разорвал отношения с матерью, и после этого его карьера рванула вверх

Неизвестные детали своей биографии легендарный музыкант рассказал в автобиографической книге «Я».

Знаменитый музыкант признался. что у него не сложились отношения с биологическим отцом, и по этой причине он страдал всю жизнь. Родители развелись, и отец будущей звезды ушел к другой женщине, в новом браке у него родились еще двое детей.

По словам Элтона Джона, к новым детям его отец относился с особой теплотой и участием, и это его больно ранило. При этом один из сыновей отца певца - Стэнли Дайта - после выхода книги опроверг эти слова. Он заявил, что Дайт был более любящим и заботливым родителем именно по отношению к Элтону.

После того, как родители разошлись, Элтон остался жить с матерью - Шейлой Фейрбразермой. По словам музыканта, до 10 лет отношения у них были хорошими. Шейла с новым мужем Дрефом (на самом деле его звали Фред) поддерживали Джона-младшего в его увлечении музыкой.

Но нормальные отношения с родителями, заявил музыкант, кончились в подростковом возрастет - тогда, когда Элтон признался в своих сексуальных предпочтениях.

Мама Элтона была сторонницей консервативных взглядов, и брак Элтона с Дэвидом Фернишем стал для нее финальной точкой. Женщина открыто высказала сыну, что думает о нем. Практически - прокляла, заявив, что Элтон никогда не будет счастлив.

Но примечательно, что именно этот эпизод стал толчком к развитию его карьеры. После разрыва отношений с матерью судьба Элтона сделала резкий рывок: он жил и творил без оглядки. Чем больше музыканта ненавидела консервативная половина общества, тем богаче и известнее он становился.

Элтон не скрывает: характер у него сложный, взрывной - как у матери и отца. Потому держаться подальше один от одного было лучшим из решений.

К слову, из-за своей принципиальности мамы Элтона так и не смогла простить сына, несмотря на его успех и славу. Элтон признался: успех и любовь миллионов не сумели перебить его боль от разрыва с матерью. Он очень ее любил, но понимал, что их общение - невозможно, и двум бомбам лучше быть друг от друга дальше.