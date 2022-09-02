Шуфутинский в первый раз высказал свою позицию относительно спецоперации
Михаил Шуфутинский, будучи гостем Ютуб-шоу Алёны Жигаловой "Алёна, блин!", рассказал какого мнения придерживается касательно спецоперациии РФ в Украине.
Именитый шансонье Михаил Шуфутинский в первый раз поделился мнением по поводу спецоперации на Донбассе в интервью журналистке Алёне Жигаловой.
Ведущая шоу "Алёна, блин!" отметила, что музыканта "не трогают" по поводу политической позиции в этой сложной обстановке в стране и мире.
Михаил пояснил существующее положение вещей.
"Зачем меня трогать? Я - гражданин своей страны. Живу в своем городе. Говорю на своем языке. Я не просто говорю, я думаю по-русски. Я люблю свою жизнь. Вот и все. А что еще нужно в жизни? Больше ничего. Потому что она кончается. Но пока она есть у нас, ее надо любить. Тогда и жизнь будет нас любить".
Исполнитель признался, чего больше всего в жизни хотел бы в сложившихся обстоятельствах: мира между людьми, счастья близким. Артист выразил надежду, что люди в будущем будут одерживать верх над болезнями, а не над друг другом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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