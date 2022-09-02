Германия: пилоты Lufthansa начинают забастовку

Пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa начали запланированную 24-часовую забастовку вскоре после полуночи в пятницу.

Это вынудило перевозчика отменить 800 рейсов, что затронуло около 130.000 пассажиров.

Все рейсы Lufthansa, вылетающие из Германии в пятницу, включены в забастовку, что, в частности, влияет на расписание в крупных аэропортах Франкфурта и Мюнхена.

Ожидается, что рейсы, вылетающие из-за пределов Германии, будут выполняться по расписанию, если воздушные суда и экипажи уже находятся за границей.

Авиакомпания также объявила, что возможны “отдельные отмены или задержки” в выходные дни.

Профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) призвал к забастовке в четверг вечером после того, как переговоры о заключении коллективных договоров с компанией провалились.

Ранее в пятницу Lufthansa опубликовала подробности предложения, от которого, по ее словам, отказался профсоюз. Последнее предложение предполагало общее увеличение на 900 евро (896 долларов США) на одного сотрудника.