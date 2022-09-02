Регина Тодоренко хочет взыскать 8 миллионов с писательницы, которая помогала ей сочинять сказки
Три года назад телеведущая решила написать детскую книжку, автор Дарина Мишина вызвалась помочь, но сотрудничества не получилось.
32-летняя телезвезда Регина Тодоренко подала в суд на писательницу Дарину Мишину. Ранее Дарина пожаловалась, что Тодоренко якобы присвоила ее работы, сообщает СтарХит.
«Мы должны были заключить договор, но тут такое. Я, конечно, расстроилась - думала, что она решила отказаться от этой идеи.
Однако в соцсетях Регины увидела, что она все-таки работает над книгой. Боюсь, что в ее основу ляжет моя идея и мои герои, так как я отдавала ей все свои наработки», — пожаловалась писательница.
Вероятно, Тодоренко сочла слова Дарины клеветой. потому и обратилась в суд. Регина требует с Мишиной 8 миллионов рублей. Стороны пока никак не прокомментировали этот факт.
"Вопрос с Мишиной будет решаться в правовом порядке. У нас имеется доказательная база, наши юрист и адвокат уже подготовили юридически заверенные документы, подкрепленные к иску. Пока это выглядит так, будто она использует имя Регины для своего пиара», — отмечала ранее представитель телеведущей.
Издание напомнило, что минувшим летом Регина Тодоренко родила второго сына, которого назвали Миром. Это не помешало звезде приступить к работе - грудного малыша Регина нередко берет с собой на съемки.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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