Дональд Трамп: Байден или сошел с ума, или болен деменцией
Трамп и Байден в очередной раз обрушились с обвинениями в адрес друг друга.
Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден вновь вступили в словесную перепалку.
Байден обвинил Трампа в том, что тот является экстремистом и угрожает безопасности государства.
"Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики", - сказал Байден.
Трамп же заявил о том, что Байден является сумасшедшим, либо у него последняя стадия деменции.
Опубликовано: Николай Скира
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