Дональд Трамп: Байден или сошел с ума, или болен деменцией

Трамп и Байден в очередной раз обрушились с обвинениями в адрес друг друга.

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден вновь вступили в словесную перепалку.

Байден обвинил Трампа в том, что тот является экстремистом и угрожает безопасности государства.

"Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики", - сказал Байден.

Трамп же заявил о том, что Байден является сумасшедшим, либо у него последняя стадия деменции.