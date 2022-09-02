Картина Репина «Приплыли»: как появилось название полотна, которого на самом деле нет

Расхожая фраза родилась из-за путаницы в Третьяковской галерее, где работу Льва Соловьева повестили рядом с картинами Ильи Репина.

Фраза "Картина Репина "Приплыли" давно ушла в народ. Ее произносят, когда что-то разочаровало, и факт уже не изменить. Но откуда она появилась, если на самом деле Илья Репин никогда такой картины и не писал?

На самом деле путаница получилась благодаря Третьяковской галерее. Дело в том, что работу Льва Соловьева "Монахи. Не туда заехали" разместили рядом с полотнами Ильи Репина. Шедевры очень похожи по стилю, и поветители, вероятно, не прочли табличку с именем автора.

Причем не просто не прочли, но еще и "переименовали", назвав по-своему - "Приплыли". Возможно, по аналогии с другой картиной Репина -"Не ждали".

В основе картины Соловьева - будничная сцена крестьянского быта. Бабы с детьми на берегу реки устроили "банный" день. В центре картины - лодка с тремя монахами.

Служители церкви или заблудились, или не справились с течением. На женщин они смотрят растерянно, но с интересом. И это разнится с подтекстом, который вкладывают в название несуществующей картины "Приплыли".

Судя по данным интернета, теперь эта картина хранится в Сумском областном музее. Так ли это, неизвестно, но в Третьяковской галерее больше никаких упоминаний об этом полотне нет.

А кто такой Лев Соловьев? Художник родился в крестьянской семье под Воронежем в 1837-м году. Талант к живописи у него проявился в детстве, художник усердно занимался иконописью, он расписал ряд храмов в Воронежской губернии.

Академически учиться живописи Лев Соловьёв стал лишь в 35 лет: посещал как вольнослушатель занятия Императорской Академии художеств. Однако мирских картин у живописца немного. Одно из них - "Сапожники" - хранится в Третьяковке. Мастер кисти ушел из жизни в 1919 году.