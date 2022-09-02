Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу
Информацию о готовящемся экстренном выступлении российского президента Владимира Путина сообщили сразу несколько не связанных между собой источников.
Пресс-служба российского лидера не анонсирует данное выступление. Это может означать, что акцент делается не только на его содержимое, но и на эффект внезапности.
Как предположили источники, в заявлении Путина речь пойдет о мерах, которые Кремль намерен предпринять в ближайшие дни для кардинального изменения ситуации на Украине, а также мощного укрепления позиций России в мире.
По имеющейся информации, в выступлении российского лидера прозвучит последнее предупреждение администрации США и Евросоюза о недопустимости любого давления на Россию и неизбежном, скором и жестком ответе, если таковые попытки будут предприняты.
В настоящее время текст проходит последние правки и согласования. Ожидается, что Владимир Путин выступит с экстренным заявлением в ближайшее время.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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