Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу

Информацию о готовящемся экстренном выступлении российского президента Владимира Путина сообщили сразу несколько не связанных между собой источников.

Пресс-служба российского лидера не анонсирует данное выступление. Это может означать, что акцент делается не только на его содержимое, но и на эффект внезапности.

Как предположили источники, в заявлении Путина речь пойдет о мерах, которые Кремль намерен предпринять в ближайшие дни для кардинального изменения ситуации на Украине, а также мощного укрепления позиций России в мире.

По имеющейся информации, в выступлении российского лидера прозвучит последнее предупреждение администрации США и Евросоюза о недопустимости любого давления на Россию и неизбежном, скором и жестком ответе, если таковые попытки будут предприняты.

В настоящее время текст проходит последние правки и согласования. Ожидается, что Владимир Путин выступит с экстренным заявлением в ближайшее время.