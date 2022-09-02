Маликов после слухов о разводе пришёл на линейку с женой и детьми

Дмитрий Маликов разместил в соцсетях фотографию всего своего семейства на школьной линейке на фоне слухов о разводе с женой Еленой Изаксон. Родители привели сына Марка в подготовительный класс.

Исполнитель Дмитрий Маликов опубликовал трогательный снимок со своей женой Еленой Изаксон на фоне информации о разводе. Пара прибыла вместе на линейку в школе.

Всё семейство музыканта решило поддержать Марка - младшего сына певца в начинаниях. Артист поведал, что мальчик будет заниматься в подготовительном классе.

Маликов сделал подборку фото разных лет в Телеграм-канале. На одном из снимков звезда сцены в компании супруги отправляет в первый класс дочь Стефанию, а на другом - отправляют Марка на учебу.

На свежей фотографии семейная чета выглядит счастливой.

Между тем в сети ходят слухи о расставании Маликова с женой после долгих лет совместной жизни.