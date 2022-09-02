Киев пытался внедрить своих шпионов и диверсантов в миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевский режим предпринял попытку внедрить своих шпионов и диверсантов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

В пятницу, 2 сентября 2022 года, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что украинские спецслужбы пытались внедрить своих разведчиков в группу экспертов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Рогов пояснил, что по личному приказу президента Украины Владимира Зеленского, под видом работников средств массовой информации должны в составе инспекции МАГАТЭ, украинские шпионы и диверсанты должны были проникнуть на территорию атомной станции в Энергодаре, однако российские военные своевременно пресекли попытку спецслужб Украины попасть на ЗАЭС.