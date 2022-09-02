Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
Такое заявление канцлер Германии сделал на встрече с жителями Эссена, которая транслировалась в прямом эфире на портале Welt.
По словам политика, он постоянно находится в тесном контакте с российским президентом Владимиром Путиным, и намерен продолжать это общение и в дальнейшем.
Как напомнил Шольц, он уже встречался с президентом России в Москве за длинным столом, и неоднократно беседовал с ним по телефону.
Канцлер Германии убежден, что такие контакты должны быть продолжены.
Политик отметил, что постоянное общение с российским президентом — это наиболее удобный способ для того, чтобы донести до него позицию Запада.
При этом Шольц подчеркнул, что в обозримом будущем он не видит возможностей для нормализации отношений с Россией.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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